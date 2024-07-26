Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион в интернете искал информацию о нардепе «Слуги народа» Максиме Бужанском. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Во время брифинга правоохранители показали историю поисковых запросов подозреваемого. Он интересовался, где находятся определенные политики, их имена на видео были скрыты, а также когда проходят заседания областных советов.

«Мы показали вам его поисковую табличку. Я могу одну фамилию открыть - следующий кого он смотрел - это Максим Бужанский. Все остальные фамилии я промолчу», - сказал Клименко.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают «российский след» в преступлении.

Прокуратура будет настаивать на применении к 18-летнему подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.