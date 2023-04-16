МО Британии: командующий воздушно-десантных войск рф вернул себе главную роль в войне против Украины

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"Генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий Корпусом воздушно-десантных войск россии (ВДВ), скорее всего, вернулся к главной роли в Украине. Ранее он был уволен в январе 2023 года. Теплинский, вероятно, один из немногих старших российских генералов, которого уважают рядовые", - сообщают разведчики.

Детали

Отмечается, что "недавняя бурная карьєра" Теплинского свидетельствует о сильном напряжении между фракциями в российском Генштабе относительно военного подхода россии в Украине. Разведчики считают, что вряд ли компетенция генерала будет ограничиваться подразделениями ВДВ, но он, скорее всего, будет способствовать "традиционной роли" своего корпуса как "элитного".

"В последние дни Воздушно-десантные войска рф возобновили ключевую миссию в битве за Бахмут и, вероятно, начали новую интеграцию с термобарическими ракетными установками ТОС-1А в секторе Кременная", - говорится в сообщении.

Напомним

Разведчики МО Британии в отчете 11 апреля отметили, что россия начала вооружать своих десантников "тяжелыми огнеметными системами" после того, как они понесли большие потери в первые месяцы войны, чтобы, вероятно, снова вывести их на поле боя в будущих наступательных операциях.