МО Британии: командующий воздушно-десантных войск рф вернул себе главную роль в войне против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Командующий Воздушно-десантных войск рф (ВДВ) генерал Михаил Теплинский, вероятно, вернул себе "главную роль" в войне против Украины после того, как был уволен в январе 2023 года. ВДВ возобновили ключевую миссию в битве за Бахмут Донецкой области, говорится в последнем отчете разведки Министерства обороны Великобритании, передает УНН.
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"Генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий Корпусом воздушно-десантных войск россии (ВДВ), скорее всего, вернулся к главной роли в Украине. Ранее он был уволен в январе 2023 года. Теплинский, вероятно, один из немногих старших российских генералов, которого уважают рядовые", - сообщают разведчики.
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Отмечается, что "недавняя бурная карьєра" Теплинского свидетельствует о сильном напряжении между фракциями в российском Генштабе относительно военного подхода россии в Украине. Разведчики считают, что вряд ли компетенция генерала будет ограничиваться подразделениями ВДВ, но он, скорее всего, будет способствовать "традиционной роли" своего корпуса как "элитного".
"В последние дни Воздушно-десантные войска рф возобновили ключевую миссию в битве за Бахмут и, вероятно, начали новую интеграцию с термобарическими ракетными установками ТОС-1А в секторе Кременная", - говорится в сообщении.
Напомним
Разведчики МО Британии в отчете 11 апреля отметили, что россия начала вооружать своих десантников "тяжелыми огнеметными системами" после того, как они понесли большие потери в первые месяцы войны, чтобы, вероятно, снова вывести их на поле боя в будущих наступательных операциях.