росія у зусиллях реанімувати свої вдв після значних втрат надала їм нетипову зброю - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. росія почала озброювати своїх десантників "важкими вогнеметними системами" після того, як вони зазнали великих втрат в перші місяці війни, щоб, імовірно, знову вивести їх на поле бою в майбутніх наступальних операціях, повідомляє у звіті на основі розвідданих Міноборони Великої Британії, пише УНН.
Деталі
Станом на 3 квітня 2023 року російські ЗМІ повідомили про передачу вдв росії термобаричних систем залпового вогню ТОС-1А. Високоруйнівний ТОС-1А, який росія позначає як «важка вогнеметна система», як правило, експлуатується російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні, і раніше офіційно не був пов’язаний з вдв, вказують у МО Британії.
У британській розвідці вказують, що, імовірно, ця передача вказує на майбутню роль вдв в наступальних операціях в Україні. Імовірно, це частина зусиль із відновлення вдв після великих втрат у перші дев’ять місяців війни, зазначають у МО Британії.
Доповнення
Як раніше повідомляло британське Міноборони, росія продовжує надавати високу пріоритетність ресурсним операціям у ширшому Донецькому секторі, включаючи райони Мар’їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальної вигоди.
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