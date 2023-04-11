россия в усилиях реанимировать свои вдв после значительных потерь предоставила им нетипичное оружие - британская разведка

Детали

По состоянию на 3 апреля 2023 года российские СМИ сообщили о передаче вдв россии термобарических систем залпового огня ТОС-1А. Высокоразрушающий ТОС-1А, который россия обозначает как «тяжелая огнеметная система», как правило, эксплуатируется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине, и ранее официально не был связан с ВДВ, указывают в МО Великобритании.

В британской разведке отмечают, что, вероятно, эта передача указывает на будущую роль вдв в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по восстановлению вдв после больших потерь в первые девять месяцев войны, указывают в МО Великобритании.

Дополнение

Как ранее сообщало британское Минобороны, россия продолжает придавать высокий приоритет ресурсным операциям в более широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для получения минимальной выгоды.

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