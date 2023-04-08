росія швидше за все провалила спробу дестабілізувати енергосистему України - британська розвідка

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"Кампанія росії з серйозної деградації об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України взимку 2022-2023 років, швидше за все, провалилася. росія завдавала ударів з далекої дистанції з жовтня 2022 року, але з початку березня 2023 року широкомасштабні атаки стали рідкістю", - зазначили у британській розвідці.

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У МО Британії додали, що удари меншого масштабу (з менше ніж 25 боєприпасами) продовжуються, "але цілком імовірно, вони мають набагато менший вплив на ОЕС".

"Енергетична ситуація в Україні, ймовірно, покращиться з приходом теплішої погоди. Планування та підготовка до наступної зими, ймовірно, вже розпочалися", - додали у британському відомстві.

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В Укренерго стверджують, що найближчі шість місяців в Україні буде достатньо електроенергії для покриття потреб.