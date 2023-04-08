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росія швидше за все провалила спробу дестабілізувати енергосистему України - британська розвідка

росія швидше за все провалила спробу дестабілізувати енергосистему України - британська розвідка

Київ • УНН

 • 889475 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міноборони Великої Британії вважає, що росія швидше за все провалила спробу дестабілізувати енергосистему України. Про це ідеться у черговому звіті британського оборонного відомства на основі розвідданих, пише УНН.

Цитата

"Кампанія росії з серйозної деградації об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України взимку 2022-2023 років, швидше за все, провалилася. росія завдавала ударів з далекої дистанції з жовтня 2022 року, але з початку березня 2023 року широкомасштабні атаки стали рідкістю", - зазначили у британській розвідці.

Деталі

У МО Британії додали, що удари меншого масштабу (з менше ніж 25 боєприпасами) продовжуються, "але цілком імовірно, вони мають набагато менший вплив на ОЕС".

"Енергетична ситуація в Україні, ймовірно, покращиться з приходом теплішої погоди. Планування та підготовка до наступної зими, ймовірно, вже розпочалися", - додали у британському відомстві.

Доповнення

В Укренерго стверджують, що найближчі шість місяців в Україні буде достатньо електроенергії для покриття потреб.

Українські Національні Новини

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