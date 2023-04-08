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россия скорее всего провалила попытку дестабилизировать энергосистему Украины - британская разведка

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Минобороны Великобритании считает, что россия скорее всего провалила попытку дестабилизировать энергосистему Украины. Об этом говорится в очередном отчете британского оборонного ведомства на основе разведданных, пишет УНН.

Цитата

"Кампания россии по серьезной деградации объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины зимой 2022-2023 годов, скорее всего, провалилась. россия наносила удары с дальней дистанции с октября 2022 года, но с начала марта 2023 года широкомасштабные атаки стали редкостью", - отметили в британской разведке.

Детали

В МО Британии добавили, что удары меньшего масштаба (с менее чем 25 боеприпасами) продолжаются, "но вполне вероятно, они имеют гораздо меньшее влияние на ОЭС".

"Энергетическая ситуация в Украине, вероятно, улучшится с приходом более теплой погоды. Планирование и подготовка к следующей зиме, вероятно, уже начались", - добавили в британском ведомстве.

Дополнение

В Укрэнерго утверждают, что ближайшие шесть месяцев в Украине будет достаточно электроэнергии для покрытия потребностей.

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