МО Британії: командувач повітряно-десантних військ рф повернув собі головну роль у війні проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Командувач Повітряно-десантних військ рф (ВДВ) генерал Михайло Теплінський, ймовірно, повернув собі "головну роль" у війні проти України після того, як був звільнений у січні 2023 року. ВДВ відновили ключову місію в битві за Бахмут Донецької області, йдеться в останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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"Генерал-полковник Михайло Теплінський, командувач Корпусом повітряно-десантних військ росії (ВДВ), швидше за все, повернувся до головної ролі в Україні. Раніше він був звільнений в січні 2023 року. Теплінський, ймовірно, один із небагатьох старших російських генералів, якого поважають рядові", - повідомляють розвідники.
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Зазначається, що "нещодавня бурхлива кар’єра" Теплінського свідчить про сильну напругу між фракціями в російському Генштабі щодо військового підходу росії в Україні. Розвідники вважать, що навряд чи компетенція генерала обмежуватиметься підрозділами ВДВ, але він, швидше за все, сприятиме "традиційній ролі" свого корпусу як "елітної".
"Останніми днями Повітряно-десантні війська рф відновили ключову місію в битві за Бахмут і, ймовірно, розпочали нову інтеграцію з термобаричними ракетними установками ТОС-1А в секторі Кремінна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Розвідники МО Британії у звіті 11 квітня зазначили, що росія почала озброювати своїх десантників "важкими вогнеметними системами" після того, як вони зазнали великих втрат в перші місяці війни, щоб, імовірно, знову вивести їх на поле бою в майбутніх наступальних операціях.