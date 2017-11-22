Младича приговорили к пожизненному заключению по обвинению в геноциде

Р.Младич был командиром сербской армии в войне в Боснии в 1992-95 годах.

Его признали виновным по 10 из 11 обвинений, включая массовое убийство 8000 мусульман в Сребренице, а также в совершении преступлений против человечности во время осады Сараево, в результате которой 11 тысяч мирных жителей погибли от обстрелов и снайперского огня.

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Арест Младича был одной из предпосылок для вступления Сербии в Евросоюз. Его арестовали в 2011 году в Сербии, а затем экстрадировали в Гаагу. Суд по его делу начался в мае 2012 года.