Младича засудили до довічного ув'язнення за звинуваченнями у геноциді
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Трибунал ООН з військових злочинів в колишній Югославії визнав колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младича винним у геноциді та злочинах проти людяності, і засудив його до довічного ув’язнення, передає УНН з посиланням на Reuters.
Р.Младич був командиром сербської армії у війні в Боснії в 1992-95 роках.
Його визнали винним за 10 з 11 звинувачень, включаючи масове вбивство 8000 мусульман у Сребрениці, а також у вчиненні злочинів проти людяності під час облоги Сараєво, в результаті якої 11 тисяч мирних жителів загинули від обстрілів та снайперського вогню.
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Арешт Младича був однією з передумов для вступу Сербії в Євросоюз. Його заарештували у 2011 році в Сербії, а потім екстрадували до Гааги. Суд у його справі почався у травні 2012 року.