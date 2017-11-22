Младича засудили до довічного ув'язнення за звинуваченнями у геноциді

Р.Младич був командиром сербської армії у війні в Боснії в 1992-95 роках.

Його визнали винним за 10 з 11 звинувачень, включаючи масове вбивство 8000 мусульман у Сребрениці, а також у вчиненні злочинів проти людяності під час облоги Сараєво, в результаті якої 11 тисяч мирних жителів загинули від обстрілів та снайперського вогню.

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Арешт Младича був однією з передумов для вступу Сербії в Євросоюз. Його заарештували у 2011 році в Сербії, а потім екстрадували до Гааги. Суд у його справі почався у травні 2012 року.