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МХП обеспечил больницу в Тернопольской области мясом птицы

МХП обеспечил больницу в Тернопольской области мясом птицы

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Компания МХП передала на нужды Микулинецкой физиотерапевтической больницы Тернопольской области 2000 кг курятины. Об этом в своем FB написал народный депутат Николай Люшняк, передает УНН.

Детали

"За последние 5 месяцев Микулинецкая физиотерапевтическая больница приняла более тысячи украинцев, пострадавших в результате войны.

"В это нелегкое время многие помогают медикам обеспечивать потребности заведения. Я благодарю агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" МХП и директора Юрия Косюка за то, что откликнулись на мою просьбу – предоставили больнице 2000 кг высококачественной курятины. Мясо МХП – здоровая и полезная пища для пациентов медучреждения. Блюда из него уже есть в меню", – написал нардеп.

Он добавил, что указанная больница за несколько последних лет получила признание в Украине и за рубежом.

"Сегодня она помогает сотням людей, пострадавших в результате боевых действий.

Во время войны врачи также ведут борьбу. Их миссия не менее важна – спасать жизнь и здоровье военных и гражданских. Наш обязанность – поддержать их и помочь справиться с нагрузкой!" – подчеркнул нардеп.

Добавим

Благотворительный фонд "МХП-Громаде" направил 154 тыс. грн на ремонт водопроводной системы в селе Яблонов Черкасской области

В фонде отметили, что решение проблемы реконструкции водопроводной системы в селе Яблонов длится не один год. Так, в прошлом году в громаде отремонтировали артезианскую скважину.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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