МХП обеспечил больницу в Тернопольской области мясом птицы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Компания МХП передала на нужды Микулинецкой физиотерапевтической больницы Тернопольской области 2000 кг курятины. Об этом в своем FB написал народный депутат Николай Люшняк, передает УНН.
Детали
"За последние 5 месяцев Микулинецкая физиотерапевтическая больница приняла более тысячи украинцев, пострадавших в результате войны.
"В это нелегкое время многие помогают медикам обеспечивать потребности заведения. Я благодарю агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" МХП и директора Юрия Косюка за то, что откликнулись на мою просьбу – предоставили больнице 2000 кг высококачественной курятины. Мясо МХП – здоровая и полезная пища для пациентов медучреждения. Блюда из него уже есть в меню", – написал нардеп.
Он добавил, что указанная больница за несколько последних лет получила признание в Украине и за рубежом.
"Сегодня она помогает сотням людей, пострадавших в результате боевых действий.
Во время войны врачи также ведут борьбу. Их миссия не менее важна – спасать жизнь и здоровье военных и гражданских. Наш обязанность – поддержать их и помочь справиться с нагрузкой!" – подчеркнул нардеп.
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Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.