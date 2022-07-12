МХП забезпечив лікарню на Тернопільщині м’ясом птиці

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 54832 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 96827 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 102246 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 112032 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 107645 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 93016 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 95869 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 249978 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 151437 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 173074 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 107479 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 137800 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 128336 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 92391 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 64994 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 64994 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 249989 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 520406 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 468315 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 672630 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 29149 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 44091 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 92391 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 137800 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 120472 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

МХП забезпечив лікарню на Тернопільщині м’ясом птиці

МХП забезпечив лікарню на Тернопільщині м’ясом птиці

Київ • УНН

 • 182875 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Компанія МХП передала на потреби Микулинецької фізіотерапевтичної лікарні, що на Тернопільщині, 2000 кг курятини. Про це у своєму FB написав народний депутат Микола Люшняк, передає УНН.

Деталі

"За останні 5 місяців Микулинецька фізіотерапевтична лікарня прийняла більше тисячі українців, які постраждали внаслідок війни.

"У цей нелегкий час багато людей допомагає медикам забезпечувати потреби закладу. Я дякую агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" МХП та директору Юрію Косюку за те, що відгукнулися на моє прохання – надали лікарні 2000 кг високоякісної курятини. М'ясо МХП – здорова та корисна їжа для пацієнтів медзакладу. Страви з нього вже є в меню", – написав нардеп.

Він додав, що вказана лікарня за кілька останніх років здобула визнання в Україні й за кордоном.

"Сьогодні вона допомагає сотням людей, які постраждали внаслідок бойових дій.

У час війни лікарі також ведуть боротьбу. Їхня місія не менш важлива – рятувати життя і здоров’я військових та цивільних. Наш обов’язок – підтримати їх та допомогти впоратися з навантаженням!", – підкреслив нардеп.

Додамо

Благодійний фонд "МХП-Громаді" спрямував 154 тис. грн на ремонт водогінної системи у селі Яблунів, що на Черкащині

У фонді зазначили, що вирішення проблеми реконструкції водогінної системи в селі Яблунів триває не один рік. Так, торік у громаді відремонтували артезіанську свердловину.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,883.07