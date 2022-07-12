МХП забезпечив лікарню на Тернопільщині м’ясом птиці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Компанія МХП передала на потреби Микулинецької фізіотерапевтичної лікарні, що на Тернопільщині, 2000 кг курятини. Про це у своєму FB написав народний депутат Микола Люшняк, передає УНН.
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"За останні 5 місяців Микулинецька фізіотерапевтична лікарня прийняла більше тисячі українців, які постраждали внаслідок війни.
"У цей нелегкий час багато людей допомагає медикам забезпечувати потреби закладу. Я дякую агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" МХП та директору Юрію Косюку за те, що відгукнулися на моє прохання – надали лікарні 2000 кг високоякісної курятини. М'ясо МХП – здорова та корисна їжа для пацієнтів медзакладу. Страви з нього вже є в меню", – написав нардеп.
Він додав, що вказана лікарня за кілька останніх років здобула визнання в Україні й за кордоном.
"Сьогодні вона допомагає сотням людей, які постраждали внаслідок бойових дій.
У час війни лікарі також ведуть боротьбу. Їхня місія не менш важлива – рятувати життя і здоров’я військових та цивільних. Наш обов’язок – підтримати їх та допомогти впоратися з навантаженням!", – підкреслив нардеп.
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Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.