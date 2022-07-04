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МХП допоміг жителям Черкащини із ремонтом водогінної системи

МХП допоміг жителям Черкащини із ремонтом водогінної системи

Київ • УНН

 • 10275 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Благодійний фонд "МХП-Громаді" спрямував 154 тис. грн на ремонт водогінної системи у селі Яблунів, що на Черкащині. Про це повідомляє пресслужба фонду, передає УНН.

У фонді уточнили, що жителі села тривалий час були без централізованого водопостачання.

Цитата

"Це завдавало багатьох незручностей, особливо літнім людям. Тому жителі вулиці об’єдналися і зібрали кошти, щоб долучитися до вирішення Канівською громадою питання ремонту водогінної системи. 154 тис. грн спрямував і наш Фонд.

І тепер у домівках по вулиці Лозова з‘явилася питна вода. Багаторічну проблему з водопостачанням вирішили завдяки об’єднанню зусиль бізнесу, влади та ініціативних і проактивних представників громади, а також вмілому використанню фандрейзингових інструментів", - розповіли у "МХП-Громаді".

У фонді зазначили, що вирішення проблеми реконструкції водогінної системи в селі Яблунів триває не один рік. Так, торік у громаді відремонтували артезіанську свердловину.

"Цього року водогін протяжністю 1500 м запрацював для 35 жителів села, а також став корисним для 60 приїжджих, які тимчасово мешкають в Яблунівському НВК через втрату власних домівок у війні", - поінформували у БФ.

Додамо

Благодійний фонд “МХП-Громаді” оголосив 15 перших переможців конкурсу бізнес-ідей “Роби своє!”. Кожен з них отримає грант відповідно до поданих заявок. Загальна сума фінансування - 1,36 млн грн.

Наступний розгляд бізнес-планів експерти запланували на 15 липня.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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