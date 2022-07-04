МХП помог жителям Черкасской области с ремонтом водопроводной системы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Благотворительный фонд "МХП-Громаді" направил 154 тыс. грн на ремонт водопроводной системы в селе Яблунив Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает УНН.
В фонде уточнили, что жители села долгое время были без централизованного водоснабжения.
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"Это доставляло многие неудобства, особенно пожилым людям. Поэтому жители улицы объединились и собрали средства, чтобы приобщиться к решению Каневской громадой вопроса ремонта водопроводной системы. 154 тыс. грн направил и наш Фонд.
И теперь в домах по улице Лозовая появилась питьевая вода. Многолетнюю проблему с водоснабжением решили благодаря объединению усилий бизнеса, власти и инициативных и проактивных представителей общины, а также умелому использованию фандрейзинговых инструментов", - рассказали в "МХП-Громаді".
В фонде отметили, что решение проблемы реконструкции водопроводной системы в селе Яблонив длится не один год. Так, в прошлом году в громаде отремонтировали артезианскую скважину.
"В этом году водопровод протяженностью 1500 м заработал для 35 жителей села, а также стал полезным для 60 приезжих, временно проживающих в Яблонивском УВК из-за потери собственных домов в войне", - проинформировали в БФ.
Добавим
Благотворительный фонд “МХП-Громаді” объявил 15 первых победителей конкурса бизнес-идей “Делай свое!”. Каждый из них получит грант в соответствии с поданными заявками. Общая сумма финансирования – 1,36 млн грн.
Следующее рассмотрение бизнес-планов эксперты запланировали на 15 июля.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.