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МХП помог жителям Черкасской области с ремонтом водопроводной системы

МХП помог жителям Черкасской области с ремонтом водопроводной системы

Киев • УНН

 • 10268 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Благотворительный фонд "МХП-Громаді" направил 154 тыс. грн на ремонт водопроводной системы в селе Яблунив Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает УНН.

В фонде уточнили, что жители села долгое время были без централизованного водоснабжения.

Цитата

"Это доставляло многие неудобства, особенно пожилым людям. Поэтому жители улицы объединились и собрали средства, чтобы приобщиться к решению Каневской громадой вопроса ремонта водопроводной системы. 154 тыс. грн направил и наш Фонд.

И теперь в домах по улице Лозовая появилась питьевая вода. Многолетнюю проблему с водоснабжением решили благодаря объединению усилий бизнеса, власти и инициативных и проактивных представителей общины, а также умелому использованию фандрейзинговых инструментов", - рассказали в "МХП-Громаді".

В фонде отметили, что решение проблемы реконструкции водопроводной системы в селе Яблонив длится не один год. Так, в прошлом году в громаде отремонтировали артезианскую скважину.

"В этом году водопровод протяженностью 1500 м заработал для 35 жителей села, а также стал полезным для 60 приезжих, временно проживающих в Яблонивском УВК из-за потери собственных домов в войне", - проинформировали в БФ.

Добавим

Благотворительный фонд “МХП-Громаді” объявил 15 первых победителей конкурса бизнес-идей “Делай свое!”. Каждый из них получит грант в соответствии с поданными заявками. Общая сумма финансирования – 1,36 млн грн.

Следующее рассмотрение бизнес-планов эксперты запланировали на 15 июля.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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