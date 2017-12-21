МХП признан лучшим работодателем года

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38699 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 93139 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 109059 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 122115 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142520 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159170 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122642 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138668 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189701 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290899 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186244 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41469 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26077 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26247 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 12997 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 186264 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243123 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444761 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398049 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482899 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26260 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26088 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41479 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64207 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70445 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

МХП признан лучшим работодателем года

Киев • УНН

 • 17757 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украинский агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” попал в ТОП трех рейтингов “Лучший работодатель”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

МХП признан лучшим работодателем года

МХП занял первое место в номинации “HR-экспансия” и шестое место в номинации “Стабильное развитие” в журнале “Бизнес”. По версии журнала “Фокус”, “МХП” стал лучшим работодателем в агросекторе. Кроме того компания вошла в ТОП-20 лучших “Рейтинга работодателей Украины” международного кадрового портала HeadHunter.

“МХП — лидер в своей отрасли, и добился этого благодаря вкладу каждого члена команды в общее дело. То, что холдинг отметили сразу в трех рейтингах лучших работодателей, демонстрирует сильную HR-стратегию и наличие профессиональной команды у руля. Когда люди, объединенные развитой корпоративной культурой, понимают, к чему стремиться, и готовы работать вместе на результат, успех сам собой разумеется”, — заявила директор по персоналу и коммуникациям МХП Ксения Прожогина.

В компании отметили, что развитие технологий и динамичная обстановка в мире каждый день смещают акценты рынка работодателей. Компании, которые были лучшими еще вчера, завтра могут оказаться на обочине. В ТОПе остаются те бизнесы, которые четко понимают свою цель, передают ее всей команде и сообща работают на результат.

“Достойными условиями труда сейчас никого не удивишь. Требовательный соискатель имеет возможность выбирать на рынке среди лучших компаний: стабильных, результативных, прогрессивных с точки зрения технологий и условий труда. Украинский агрохолдинг МХП, который уже не первый год внедряет европейские стандарты на всех своих предприятиях, оставил далеко позади всех конкурентов”, — подчеркнули в “МХП”.

На сегодняшний день украинский агрохолдинг МХП обеспечивает рабочими местами более 28 тысяч человек по всей стране. Акции компании с 2008 года котируются на Лондонской фондовой бирже.

С сегодняшнего дня на публичной странице “МХП” в социальной сети Facebook стартовал проект “МХП stories” — видеоблог про холдинг, его сотрудников, рабочие и личные моменты, с которых состоит жизнь МХП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаМультимедиа
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53