МХП признан лучшим работодателем года

МХП занял первое место в номинации “HR-экспансия” и шестое место в номинации “Стабильное развитие” в журнале “Бизнес”. По версии журнала “Фокус”, “МХП” стал лучшим работодателем в агросекторе. Кроме того компания вошла в ТОП-20 лучших “Рейтинга работодателей Украины” международного кадрового портала HeadHunter.

“МХП — лидер в своей отрасли, и добился этого благодаря вкладу каждого члена команды в общее дело. То, что холдинг отметили сразу в трех рейтингах лучших работодателей, демонстрирует сильную HR-стратегию и наличие профессиональной команды у руля. Когда люди, объединенные развитой корпоративной культурой, понимают, к чему стремиться, и готовы работать вместе на результат, успех сам собой разумеется”, — заявила директор по персоналу и коммуникациям МХП Ксения Прожогина.

В компании отметили, что развитие технологий и динамичная обстановка в мире каждый день смещают акценты рынка работодателей. Компании, которые были лучшими еще вчера, завтра могут оказаться на обочине. В ТОПе остаются те бизнесы, которые четко понимают свою цель, передают ее всей команде и сообща работают на результат.

“Достойными условиями труда сейчас никого не удивишь. Требовательный соискатель имеет возможность выбирать на рынке среди лучших компаний: стабильных, результативных, прогрессивных с точки зрения технологий и условий труда. Украинский агрохолдинг МХП, который уже не первый год внедряет европейские стандарты на всех своих предприятиях, оставил далеко позади всех конкурентов”, — подчеркнули в “МХП”.

На сегодняшний день украинский агрохолдинг МХП обеспечивает рабочими местами более 28 тысяч человек по всей стране. Акции компании с 2008 года котируются на Лондонской фондовой бирже.

С сегодняшнего дня на публичной странице “МХП” в социальной сети Facebook стартовал проект “МХП stories” — видеоблог про холдинг, его сотрудников, рабочие и личные моменты, с которых состоит жизнь МХП.