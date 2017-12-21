МХП визнаний кращим роботодавцем року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Український агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" потрапив в ТОП у трьох рейтингах "Кращий роботодавець", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу компанії.
МХП зайняв перше місце в номінації "HR-експансія" і шосте місце в номінації "Стабільний розвиток" в журналі "Бізнес". За версією журналу "Фокус", "МХП" став кращим роботодавцем в агросекторі. Крім того компанія увійшла в ТОП-20 кращих "Рейтингу роботодавців України" міжнародного кадрового порталу HeadHunter.
"МХП - лідер у своїй галузі, і досяг цього завдяки внеску кожного члена команди в загальну справу. Те, що холдинг відзначили одразу в трьох рейтингах кращих роботодавців, демонструє сильну HR-стратегію і наявність професійної команди біля керма. Коли люди, об'єднані розвиненою корпоративною культурою, розуміють, до чого прагнути, і готові працювати разом на результат, успіх само собою зрозуміло", - заявила директор з персоналу та комунікацій МХП Ксенія Прожогіна.
У компанії відзначили, що розвиток технологій і динаміка у світі кожен день зміщують акценти ринку роботодавців. Компанії, які були кращими ще вчора, завтра можуть опинитися на узбіччі. У ТОПі залишаються ті бізнеси, які чітко розуміють свою мету, передають її всій команді і спільно працюють на результат.
"Гідними умовами праці зараз нікого не здивуєш. Вимогливий здобувач має можливість обирати на ринку серед кращих компаній: стабільних, результативних, прогресивних з точки зору технологій і умов праці. Український агрохолдинг МХП, який вже не перший рік впроваджує європейські стандарти на всіх своїх підприємствах, залишив далеко позаду всіх конкурентів", - підкреслили в "МХП".
На сьогоднішній день український агрохолдинг МХП забезпечує робочими місцями більше 28 тисяч людей по всій країні. Акції компанії з 2008 року котируються на Лондонській фондовій біржі.
З сьогоднішнього дня на публічній сторінці "МХП" в соціальній мережі Facebook стартував проект "МХП stories" - відеоблог про холдинг, його співробітників, робочі та особисті моменти, з яких складається життя МХП.