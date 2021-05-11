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МХП продолжает цифровую трансформацию: компания внедряет SAP Ariba для взаимодействия с партнерами

Киев • УНН

 • 36639 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Изменения претерпевают все бизнес-процессы, сообщает пресс-служба компании МХП, передает УНН.

МХП продолжает цифровую трансформацию: компания внедряет SAP Ariba для взаимодействия с партнерами

Детали

МХП стремится внедрять современные технологии не только для оптимизации внутренних процессов, но и для взаимодействия с бизнес-партнерами.

"С этой целью и для построения эффективной работы нового уровня с нашими поставщиками в январе 2021 года в нашей компании стартовал проект по цифровизации процесса "от заявки до поставки" на базе облачного решения SAP Ariba. Его основной целью является построение целостного процесса закупок в объеме холдинга МХП, а в перспективе - масштабирование на зарубежные активы", - сообщил Дмитрий Пташник, директор Департамента закупок МХП.

Партнером в реализации проекта выбрана компания Deloitte.

SAP Ariba является облачным решением для управления данными поставщиков, заявками на закупку, проведения закупочных процедур, согласования и заключения договоров и тому подобное. Реализация процессов на базе такой современной платформы позволит компании повысить эффективность и прозрачность всей цепочки от заявки до поставки, а также поможет более тщательно подходить к отбору поставщиков.

Уже с 01 июня новая тендерная площадка на платформе SAP Ariba будет доступна поставщикам для регистрации. Закупки в пилотных категориях "Таро-упаковочные материалы", "ІТ-техника и программное обеспечение" и "Незерновые компоненты для производства комбикормов" МХП будет осуществлять на этой платформе.

Тендеры по другим категориям компания будет проводить через существующий площадку. Но уже с сентября 2021 года планируется запуск всех категорий на платформе SAP Ariba.

Справка

Проект SAP Ariba является частью крупнейшей цифровой трансформации бизнеса в Восточной Европе, которая началась в конце 2020 года, и предусматривает одновременную реализацию портфеля проектов SAP, в которую будут вовлечены все направления бизнеса компании МХП.

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