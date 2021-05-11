МХП продовжує цифрову трансформацію: компанія впроваджує SAP Ariba для взаємодії з партнерами

Деталі

МХП прагне впроваджувати сучасні технології не тільки для оптимізації внутрішніх процесів, але і для взаємодії з бізнес-партнерами.

"З цією метою та задля побудови ефективної роботи нового рівня з нашими постачальниками в січні 2021 року в нашій компанії стартував проєкт з цифровізації процесу “від заявки до поставки” на базі хмарного рішення SAP Ariba. Його основною метою є побудова цілісного процесу закупок в об’ємі холдингу МХП, а в перспективі – масштабування на закордонні активи", - повідомив Дмитро Пташник, директор Департаменту закупівель МХП.

Партнером в реалізації проєкту обрана компанія Deloitte.

SAP Ariba є хмарним рішенням для управління даними постачальників, заявками на закупку, проведення закупівельних процедур, узгодження та укладання договорів тощо. Реалізація процесів на базі такої сучасної платформи дозволить компанії підвищити ефективність та прозорість всього ланцюжка від заявки до поставки, а також допоможе більш ретельно підходити до відбору постачальників.

Вже з 01 червня новий тендерний майданчик на платформі SAP Ariba буде доступний постачальникам для реєстрації. Закупівлі у пілотних категоріях "Таро-пакувальні матеріали", "IТ-техніка та програмне забезпечення" та "Незернові компоненти для виробництва комбікормів" МХП буде здійснювати на цій платформі.

Тендери по іншим категоріям компанія буде проводити через існуючий майданчик. Але вже з вересня 2021 року планується запуск всіх категорій на платформі SAP Ariba.

Довідка

Проєкт SAP Ariba є частиною найбільшої цифрової трансформації бізнесу в Східній Європі, яка розпочалась наприкінці 2020 року, і передбачає одночасну реалізацію портфелю проектів SAP, до якої будуть залучені всі напрями бізнесу компанії МХП.