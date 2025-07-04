МХП переходит на партнерскую модель работы с агропроизводителями: что это значит для рынка и фермеров

Агрохолдинг МХП активно внедряет новый формат сотрудничества с агропроизводителями, отходя от традиционной модели "продавец — покупатель", где каждая сторона стремится максимизировать собственную выгоду. Вместо этого компания предлагает партнерские отношения, в которых выигрывают и фермеры, и сам холдинг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

Так, МХП поддерживает аграриев в сертификации продукции по стандарту ISCC, а также помогает подтвердить соответствие международным требованиям EUDR и ESG, что открывает доступ к рынкам ЕС, Азии и Африки. Кроме этого, партнеры компании получают доступ к высококачественным удобрениям MAG Fertilizers, средствам защиты растений собственного импорта и семенам с технологическим сопровождением от Syngenta.

Если каждый тянет одеяло на себя — никто не выигрывает. Мы верим, что партнерские отношения — это то, что позволит агросектору не просто выжить, но и развиваться в тех условиях, которые сейчас сложились в стране — комментирует директор департамента по агрокоммерции МХП Антон Бесараб.

Практические преимущества партнерства

Пример сотрудничества МХП с компанией "УКПРОМИНВЕСТ-АГРО" иллюстрирует преимущества такой модели. Предприятие расположено недалеко от мощностей МХП в Винницкой области, поэтому логистика выгодна и удобна.

"Логистически мы очень близко к мощностям МХП в Винницкой области, поэтому наше взаимодействие построено на простой и удобной логистике. Поставляем подсолнечник на их завод, а также пользуемся услугами по хранению на элеваторах. Хоть имеем собственные элеваторы, но учитывая удобство и наличие у МХП разветвленной инфраструктуры — подсолнечник везем именно к ним", - комментирует руководитель отдела по продаже зерновых и масличных культур "УКПРОМИНВЕСТ-АГРО" Владимир Бондарук.

Еще одним важным инструментом сотрудничества является композитное хранение — аграрии могут бесплатно хранить урожай на элеваторах МХП при условии его дальнейшей продажи компании. Это дает возможность избежать срочных продаж и лучше планировать сбыт.

Партнеры также могут пользоваться форвардными контрактами, позволяющими фиксировать цену на урожай заранее, снижая риски колебаний рынка. Кроме традиционных культур, МХП поощряет выращивание высокоолеинового подсолнечника и высокоэрукового рапса с премией к рыночной цене.

Инвестиции и развитие агронаправления

После начала войны МХП инвестировал более 220 млн долларов в развитие аграрного направления. Ежегодно компания тратит около 15–20 млн долларов на обновление техники, улучшение элеваторной инфраструктуры и цифровую трансформацию. Большое внимание уделяется также технологиям переработки — например, экстракции белка из жмыха после переработки подсолнечника, что позволит улучшить качество комбикорма.

"Сегодня агропроизводственное подразделение МХП — это более 360 тыс. га в обработке, более 7 тыс. сотрудников в 12 областях и 2,6 млн т выращенного зерна в год. Еще 1,5 млн т — это закупка с рынка.

Из этого объема 2,4 млн т идут на корм — компания на 99,9% закрывает собственную потребность в комбикорме. Еще полмиллиона тонн — на переработку масличных: в МХП работает три завода по переработке подсолнечника и один по переработке сои. Около миллиона тонн — на экспорт как сырье", — подчеркивает заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский.

Отзывы фермеров

Алексей Василина, директор агропредприятия "ТАИС" из Донецкой области, который работает в 41 км от линии фронта, отмечает, что заинтересован в расширении партнерства с МХП. Особенно в части сотрудничества по продуктам Syngenta и удобрениям. Говорит, что уже даже посчитал, сколько нужно РКД под свои посевные площади.

Он добавляет, что сложности с безопасностью значительно влияют на работу, но надежда на поддержку МХП мотивирует.

Менеджер по продажам удобрений МХП Сергей Поливайко рассказывает, что компания предлагает аграриям не только качественный продукт, но и обучение по правильному применению удобрений.

Мы имеем практический опыт применения продукта и разработали оптимальный рецепт, которым пользуемся сами — объясняет он.

Перспективы рынка

Во время "Агродиалогов" в Киеве, которые организовала МХП для обсуждения нового формата сотрудничества, был зафиксирован значительный интерес к партнерской модели. Однако, как отмечает Антон Бесараб, не все аграрии сразу готовы присоединяться.

"Аграрию нужно попробовать, убедиться, что это действительно работает. И это нормальная практика. Мы ожидаем, что первые участники поделятся своими результатами, и тогда к ним присоединятся другие. Все новые вещи требуют времени, но мы к этому готовы", - подытоживает он.

Справка

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1300 торговых точек различного направления. Это сеть магазинов "Мʼясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".