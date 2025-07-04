МХП переходит на партнерскую модель работы с агропроизводителями: что это значит для рынка и фермеров

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
Эксклюзив
05:57 • 15611 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 61858 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 145196 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 136853 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 146623 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 92469 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 88318 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
2 июля, 18:14 • 54076 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 43978 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 30834 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+32°
3м/с
29%
750мм
Популярные новости
российские войска захватили два населенных пункта в Харьковской области4 июля, 00:14 • 2994 просмотра
Киев накрыл смог после массированной атаки: высокая концентрация продуктов горения4 июля, 00:38 • 26031 просмотра
Ракетный обстрел Киевщины: жилой и промышленный секторы подверглись разрушениям (видео)4 июля, 02:01 • 13050 просмотра
Более 1100 оккупантов и десятки артсистем: Генштаб ВСУ обнародовал боевые потери РФ04:50 • 36501 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв06:59 • 30208 просмотра
публикации
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 116589 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 122170 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество3 июля, 13:08 • 116224 просмотра
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения3 июля, 12:45 • 128772 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)3 июля, 12:24 • 174173 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юрий Игнат
Пит Хегсетх
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв06:59 • 30913 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 118029 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 96731 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 100570 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 103639 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent

МХП переходит на партнерскую модель работы с агропроизводителями: что это значит для рынка и фермеров

Киев • УНН

 • 73 просмотра

Агрохолдинг МХП переходит на партнерскую модель сотрудничества с агропроизводителями, предлагая поддержку в сертификации продукции.

МХП переходит на партнерскую модель работы с агропроизводителями: что это значит для рынка и фермеров

Агрохолдинг МХП активно внедряет новый формат сотрудничества с агропроизводителями, отходя от традиционной модели "продавец — покупатель", где каждая сторона стремится максимизировать собственную выгоду. Вместо этого компания предлагает партнерские отношения, в которых выигрывают и фермеры, и сам холдинг, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Детали

Так, МХП поддерживает аграриев в сертификации продукции по стандарту ISCC, а также помогает подтвердить соответствие международным требованиям EUDR и ESG, что открывает доступ к рынкам ЕС, Азии и Африки. Кроме этого, партнеры компании получают доступ к высококачественным удобрениям MAG Fertilizers, средствам защиты растений собственного импорта и семенам с технологическим сопровождением от Syngenta.

Если каждый тянет одеяло на себя — никто не выигрывает. Мы верим, что партнерские отношения — это то, что позволит агросектору не просто выжить, но и развиваться в тех условиях, которые сейчас сложились в стране

— комментирует директор департамента по агрокоммерции МХП Антон Бесараб.

Практические преимущества партнерства

Пример сотрудничества МХП с компанией "УКПРОМИНВЕСТ-АГРО" иллюстрирует преимущества такой модели. Предприятие расположено недалеко от мощностей МХП в Винницкой области, поэтому логистика выгодна и удобна.

"Логистически мы очень близко к мощностям МХП в Винницкой области, поэтому наше взаимодействие построено на простой и удобной логистике. Поставляем подсолнечник на их завод, а также пользуемся услугами по хранению на элеваторах. Хоть имеем собственные элеваторы, но учитывая удобство и наличие у МХП разветвленной инфраструктуры — подсолнечник везем именно к ним", - комментирует руководитель отдела по продаже зерновых и масличных культур "УКПРОМИНВЕСТ-АГРО" Владимир Бондарук.

Еще одним важным инструментом сотрудничества является композитное хранение — аграрии могут бесплатно хранить урожай на элеваторах МХП при условии его дальнейшей продажи компании. Это дает возможность избежать срочных продаж и лучше планировать сбыт.

Партнеры также могут пользоваться форвардными контрактами, позволяющими фиксировать цену на урожай заранее, снижая риски колебаний рынка. Кроме традиционных культур, МХП поощряет выращивание высокоолеинового подсолнечника и высокоэрукового рапса с премией к рыночной цене.

Инвестиции и развитие агронаправления

После начала войны МХП инвестировал более 220 млн долларов в развитие аграрного направления. Ежегодно компания тратит около 15–20 млн долларов на обновление техники, улучшение элеваторной инфраструктуры и цифровую трансформацию. Большое внимание уделяется также технологиям переработки — например, экстракции белка из жмыха после переработки подсолнечника, что позволит улучшить качество комбикорма.

"Сегодня агропроизводственное подразделение МХП — это более 360 тыс. га в обработке, более 7 тыс. сотрудников в 12 областях и 2,6 млн т выращенного зерна в год. Еще 1,5 млн т — это закупка с рынка.

Из этого объема 2,4 млн т идут на корм — компания на 99,9% закрывает собственную потребность в комбикорме. Еще полмиллиона тонн — на переработку масличных: в МХП работает три завода по переработке подсолнечника и один по переработке сои. Около миллиона тонн — на экспорт как сырье", — подчеркивает заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский.

Отзывы фермеров

Алексей Василина, директор агропредприятия "ТАИС" из Донецкой области, который работает в 41 км от линии фронта, отмечает, что заинтересован в расширении партнерства с МХП. Особенно в части сотрудничества по продуктам Syngenta и удобрениям. Говорит, что уже даже посчитал, сколько нужно РКД под свои посевные площади.

Он добавляет, что сложности с безопасностью значительно влияют на работу, но надежда на поддержку МХП мотивирует.

Менеджер по продажам удобрений МХП Сергей Поливайко рассказывает, что компания предлагает аграриям не только качественный продукт, но и обучение по правильному применению удобрений.

Мы имеем практический опыт применения продукта и разработали оптимальный рецепт, которым пользуемся сами

— объясняет он.

Перспективы рынка

Во время "Агродиалогов" в Киеве, которые организовала МХП для обсуждения нового формата сотрудничества, был зафиксирован значительный интерес к партнерской модели. Однако, как отмечает Антон Бесараб, не все аграрии сразу готовы присоединяться.

"Аграрию нужно попробовать, убедиться, что это действительно работает. И это нормальная практика. Мы ожидаем, что первые участники поделятся своими результатами, и тогда к ним присоединятся другие. Все новые вещи требуют времени, но мы к этому готовы", - подытоживает он.

Справка

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1300 торговых точек различного направления. Это сеть магазинов "Мʼясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба". 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Донецкая область
Винницкая область
Европейский Союз
Азия
Африка
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9