МХП переходить на партнерську модель роботи з агровиробниками: що це означає для ринку та фермерів

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
Ексклюзив
05:57 • 15653 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 62158 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 145335 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 136989 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 146741 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 92531 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 88362 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
2 липня, 18:14 • 54079 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 43983 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
3 липня, 06:19 • 30834 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+32°
3м/с
29%
750мм
Популярнi новини
російські війська захопили два населені пункти на Харківщині4 липня, 00:14 • 2994 перегляди
Київ накрив смог після масованої атаки: висока концентрація продуктів горіння4 липня, 00:38 • 26022 перегляди
Ракетний обстріл Київщини: житловий та промисловий сектори зазнали руйнувань (відео)4 липня, 02:01 • 13043 перегляди
Понад 1100 окупантів і десятки артсистем: Генштабі ЗСУ оприлюднив бойові втрати рф04:50 • 36495 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив06:59 • 30202 перегляди
Публікації
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”3 липня, 14:09 • 116714 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі3 липня, 13:33 • 122289 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота3 липня, 13:08 • 116339 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення3 липня, 12:45 • 128890 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)3 липня, 12:24 • 174282 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігнат Юрій Робертович
Піт Гегсет
Сибіга Андрій Іванович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив06:59 • 31107 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 118086 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 96784 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 100620 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 103686 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Brent

МХП переходить на партнерську модель роботи з агровиробниками: що це означає для ринку та фермерів

Київ • УНН

 • 73 перегляди

Агрохолдинг МХП переходить на партнерську модель співпраці з агровиробниками, пропонуючи підтримку в сертифікації продукції.

МХП переходить на партнерську модель роботи з агровиробниками: що це означає для ринку та фермерів

Агрохолдинг МХП активно впроваджує новий формат співпраці з агровиробниками, відходячи від традиційної моделі "продавець — покупець", де кожна сторона прагне максимізувати власну вигоду. Натомість компанія пропонує партнерські відносини, у яких виграють і фермери, і сам холдинг, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

Деталі

Так, МХП підтримує аграріїв у сертифікації продукції за стандартом ISCC, а також допомагає підтвердити відповідність міжнародним вимогам EUDR та ESG, що відкриває доступ до ринків ЄС, Азії та Африки. Крім цього, партнери компанії отримують доступ до високоякісних добрив MAG Fertilizers, засобів захисту рослин власного імпорту та насіння з технологічним супроводом від Syngenta.

Якщо кожен тягне ковдру на себе — ніхто не виграє. Ми віримо, що партнерські відносини — це те, що дозволить агросектору не просто вижити, а й розвиватися в тих умовах, які зараз склалися в країні

— коментує директор департаменту з агрокомерції МХП Антон Бесараб.

Практичні переваги партнерства

Приклад співпраці МХП з компанією "УКПРОМІНВЕСТ-АГРО" ілюструє переваги такої моделі. Підприємство розташоване недалеко від потужностей МХП у Вінницькій області, тому логістика вигідна і зручна.

"Логістично ми дуже близько до потужностей МХП у Вінницькій області, тому наша взаємодія побудована на простій і зручній логістиці. Постачаємо соняшник на їхній завод, а також користуємося послугами зі зберігання на елеваторах. Хоч маємо власні елеватори, але з огляду на зручність та наявність у МХП розгалуженої інфраструктури — соняшник веземо саме до них", - коментує керівник відділу з продажу зернових та олійних культур "УКПРОМІНВЕСТ-АГРО" Володимир Бондарук.

Ще одним важливим інструментом співпраці є композитне зберігання — аграрії можуть безкоштовно зберігати врожай на елеваторах МХП за умови його подальшого продажу компанії. Це дає можливість уникнути термінових продажів і краще планувати збут.

Партнери також можуть користуватися форвардними контрактами, що дають змогу фіксувати ціну на врожай завчасно, знижуючи ризики коливань ринку. Окрім традиційних культур, МХП заохочує вирощування високоолеїнового соняшнику та високоерукового ріпаку з премією до ринкової ціни.

Інвестиції та розвиток агронапрямку

Після початку війни МХП інвестував понад 220 млн доларів у розвиток аграрного напряму. Щороку компанія витрачає близько 15–20 млн доларів на оновлення техніки, покращення елеваторної інфраструктури та цифрову трансформацію. Велику увагу приділяють також технологіям переробки — наприклад, екстракції білка з макухи після переробки соняшнику, що дозволить покращити якість комбікорму.

"Сьогодні агровиробничий підрозділ МХП — це понад 360 тис. га в обробітку, більше 7 тис. працівників у 12 областях та 2,6 млн т вирощеного зерна на рік. Ще 1,5 млн т — це закупівля з ринку.

З цього обсягу 2,4 млн т йдуть на корм — компанія на 99,9% закриває власну потребу в комбікормі. Ще пів мільйона тонн — на переробку олійних: у МХП працює три заводи з переробки соняшнику та один із переробки сої. Близько мільйона тонн — на експорт як сировина", — підкреслює заступник головного виконавчого директора з агробізнесу МХП Сергій Доброгорський.

Відгуки фермерів

Олексій Василина, директор агропідприємства "ТАІС" з Донецької області, який працює за 41 км від лінії фронту, відзначає, що зацікавлений у розширенні партнерства з МХП. Особливо в частині співпраці по продуктам Syngenta та добривам. Каже, що вже навіть порахував, скільки потрібно РКД під свої посівні площі.

Він додає, що складнощі із безпекою значно впливають на роботу, але надія на підтримку МХП мотивує.

Менеджер з продажу добрив МХП Сергій Полішвайко розповідає, що компанія пропонує аграріям не лише якісний продукт, а й навчання щодо правильного застосування добрив.

Ми маємо практичний досвід застосування продукту та розробили оптимальний рецепт, яким користуємося самі

— пояснює він.

Перспективи ринку

Під час "Агродіалогів" у Києві, які організувала МХП для обговорення нового формату співпраці, було зафіксовано значний інтерес до партнерської моделі. Однак, як зазначає Антон Бесараб, не всі аграрії одразу готові долучатися.

"Аграрію потрібно спробувати, переконатися, що це дійсно працює. І це нормальна практика. Ми очікуємо, що перші учасники поділяться своїми результатами, і тоді до них приєднаються інші. Усі нові речі потребують часу, але ми до цього готові", - підсумовує він.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1300 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів "Мʼясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Донецька область
Вінницька область
Європейський Союз
Asia
Африка
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9