МХП переходить на партнерську модель роботи з агровиробниками: що це означає для ринку та фермерів

Агрохолдинг МХП активно впроваджує новий формат співпраці з агровиробниками, відходячи від традиційної моделі "продавець — покупець", де кожна сторона прагне максимізувати власну вигоду. Натомість компанія пропонує партнерські відносини, у яких виграють і фермери, і сам холдинг, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

Деталі

Так, МХП підтримує аграріїв у сертифікації продукції за стандартом ISCC, а також допомагає підтвердити відповідність міжнародним вимогам EUDR та ESG, що відкриває доступ до ринків ЄС, Азії та Африки. Крім цього, партнери компанії отримують доступ до високоякісних добрив MAG Fertilizers, засобів захисту рослин власного імпорту та насіння з технологічним супроводом від Syngenta.

Якщо кожен тягне ковдру на себе — ніхто не виграє. Ми віримо, що партнерські відносини — це те, що дозволить агросектору не просто вижити, а й розвиватися в тих умовах, які зараз склалися в країні — коментує директор департаменту з агрокомерції МХП Антон Бесараб.

Практичні переваги партнерства

Приклад співпраці МХП з компанією "УКПРОМІНВЕСТ-АГРО" ілюструє переваги такої моделі. Підприємство розташоване недалеко від потужностей МХП у Вінницькій області, тому логістика вигідна і зручна.

"Логістично ми дуже близько до потужностей МХП у Вінницькій області, тому наша взаємодія побудована на простій і зручній логістиці. Постачаємо соняшник на їхній завод, а також користуємося послугами зі зберігання на елеваторах. Хоч маємо власні елеватори, але з огляду на зручність та наявність у МХП розгалуженої інфраструктури — соняшник веземо саме до них", - коментує керівник відділу з продажу зернових та олійних культур "УКПРОМІНВЕСТ-АГРО" Володимир Бондарук.

Ще одним важливим інструментом співпраці є композитне зберігання — аграрії можуть безкоштовно зберігати врожай на елеваторах МХП за умови його подальшого продажу компанії. Це дає можливість уникнути термінових продажів і краще планувати збут.

Партнери також можуть користуватися форвардними контрактами, що дають змогу фіксувати ціну на врожай завчасно, знижуючи ризики коливань ринку. Окрім традиційних культур, МХП заохочує вирощування високоолеїнового соняшнику та високоерукового ріпаку з премією до ринкової ціни.

Інвестиції та розвиток агронапрямку

Після початку війни МХП інвестував понад 220 млн доларів у розвиток аграрного напряму. Щороку компанія витрачає близько 15–20 млн доларів на оновлення техніки, покращення елеваторної інфраструктури та цифрову трансформацію. Велику увагу приділяють також технологіям переробки — наприклад, екстракції білка з макухи після переробки соняшнику, що дозволить покращити якість комбікорму.

"Сьогодні агровиробничий підрозділ МХП — це понад 360 тис. га в обробітку, більше 7 тис. працівників у 12 областях та 2,6 млн т вирощеного зерна на рік. Ще 1,5 млн т — це закупівля з ринку.

З цього обсягу 2,4 млн т йдуть на корм — компанія на 99,9% закриває власну потребу в комбікормі. Ще пів мільйона тонн — на переробку олійних: у МХП працює три заводи з переробки соняшнику та один із переробки сої. Близько мільйона тонн — на експорт як сировина", — підкреслює заступник головного виконавчого директора з агробізнесу МХП Сергій Доброгорський.

Відгуки фермерів

Олексій Василина, директор агропідприємства "ТАІС" з Донецької області, який працює за 41 км від лінії фронту, відзначає, що зацікавлений у розширенні партнерства з МХП. Особливо в частині співпраці по продуктам Syngenta та добривам. Каже, що вже навіть порахував, скільки потрібно РКД під свої посівні площі.

Він додає, що складнощі із безпекою значно впливають на роботу, але надія на підтримку МХП мотивує.

Менеджер з продажу добрив МХП Сергій Полішвайко розповідає, що компанія пропонує аграріям не лише якісний продукт, а й навчання щодо правильного застосування добрив.

Ми маємо практичний досвід застосування продукту та розробили оптимальний рецепт, яким користуємося самі — пояснює він.

Перспективи ринку

Під час "Агродіалогів" у Києві, які організувала МХП для обговорення нового формату співпраці, було зафіксовано значний інтерес до партнерської моделі. Однак, як зазначає Антон Бесараб, не всі аграрії одразу готові долучатися.

"Аграрію потрібно спробувати, переконатися, що це дійсно працює. І це нормальна практика. Ми очікуємо, що перші учасники поділяться своїми результатами, і тоді до них приєднаються інші. Усі нові речі потребують часу, але ми до цього готові", - підсумовує він.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1300 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів "Мʼясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".