МККК направил запрос в Москву о допуске к украинским морякам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Международный Комитет Красного Креста направил запрос в Российскую Федерацию о допуске к арестованным украинским морякам. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совещания по обороноспособности страны при участии Президента Украины, передает УНН.
"Мы находимся в постоянной связи с Красным Крестом. Он уже прислал в Москву требование о допуске к нашим моряков. Причем, как физического допуска, так и конечно медицинского допуска, поскольку мы не знаем, какое физическое и психологическое давление на них сегодня оказывается. Мы должны получить независимую информацию", - отметил он.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторк рассказал, что сегодня подписал приказ о выделении семьям арестованных украинских моряков по 50 тыс. грн.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.