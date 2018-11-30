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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81132 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102727 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137555 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135686 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132081 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126350 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164146 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141529 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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МККК направил запрос в Москву о допуске к украинским морякам

МККК направил запрос в Москву о допуске к украинским морякам

Киев  •  УНН

 • 10413 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Международный Комитет Красного Креста направил запрос в Российскую Федерацию о допуске к арестованным украинским морякам. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совещания по обороноспособности страны при участии Президента Украины, передает УНН.

"Мы находимся в постоянной связи с Красным Крестом. Он уже прислал в Москву требование о допуске к нашим моряков. Причем, как физического допуска, так и конечно медицинского допуска, поскольку мы не знаем, какое физическое и психологическое давление на них сегодня оказывается. Мы должны получить независимую информацию", - отметил он.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторк рассказал, что сегодня подписал приказ о выделении семьям арестованных украинских моряков по 50 тыс. грн.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Украинские Национальные Новости

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