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МКЧХ направив запит до Москви щодо допуску до українських моряків

МКЧХ направив запит до Москви щодо допуску до українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив запит до Російської Федерації щодо допуску до заарештованих українських моряків. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час наради щодо обороноздатності країни за участю Президента України, передає УНН.

“Ми знаходимося в постійному зв’язку з Червоним Хрестом. Він вже надіслав до Москви вимогу щодо допуску до наших моряків. При чому, як фізичного допуск, так і звичайно медичного допуску, оскільки ми не знаємо, який фізичний і психологічний тиск на них сьогодні чиниться. Ми повинні отримати незалежну інформацію”, — зазначив він.

Раніше міністр оборони України Степан Полторк розповів, що сьогодні підписав наказ про виділення родинам заарештованих українських моряків по 50 тис. грн.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. 

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.

Українські Національні Новини

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