МКЧХ направив запит до Москви щодо допуску до українських моряків

“Ми знаходимося в постійному зв’язку з Червоним Хрестом. Він вже надіслав до Москви вимогу щодо допуску до наших моряків. При чому, як фізичного допуск, так і звичайно медичного допуску, оскільки ми не знаємо, який фізичний і психологічний тиск на них сьогодні чиниться. Ми повинні отримати незалежну інформацію”, — зазначив він.

Раніше міністр оборони України Степан Полторк розповів, що сьогодні підписав наказ про виділення родинам заарештованих українських моряків по 50 тис. грн.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.