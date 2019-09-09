Межправительственная комиссия и бесплатный роуминг: о чем говорили Пристайко и глава МИД Молдовы

“Сегодня состоялись хорошие переговоры, детальные. Вместе с тем мы смогли обсудить и общий контекст отношений. Мы обсудили то, что касается украинского мира на Востоке. Так же того, что происходит в Приднестровье — каким образом это вопрос, который значительно больше по времени и который более трагический — можем решить, и какие пути. Советы молдавских друзей в этом контексте очень интересны. Кроме того, мы обсудили возможность перезапустить деятельность наших рабочих органов, включая межправительственной комиссии, в связи с изменениями в правительстве Украины. Нам надо внимательно посмотреть на некоторое падение товарооборота — здесь есть работа для наших министерств энергетики, транспорта. Есть множество проектов. Они касаются и транзита, и использование определенных ресурсов, энергетических потребностей обеих стран и т.д.”, — сказал министр.

По его словам, серьезная часть встречи была посвящена обсуждению европейской перспективы для обеих стран, взаимодействие в рамках объединений, для Украины и Молдовы интересны.

“Более практические вопросы будут переданы нашим коллегам: например, такие вопросы, как согласование свободного бесплатного роуминга для граждан Украины и Молдовы с выходом на ту же идею в ЕС. Эти вопросы мы будем обсуждать с нашими коллегами-министрами и украинского, и молдавского правительств. Мы надеемся, комиссия соберется в ближайшее время. Также мы обсудили возможность обмена визитами и взаимодействия на международной арене”, — добавил Пристайко.

Как сообщал УНН, Молдова и Украина обсудили возможность для граждан путешествовать между государствами по ID-картами.