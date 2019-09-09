Міжурядова комісія та безкоштовний роумінг: про що говорили Пристайко та глава МЗС Молдови

“Сьогодні відбулись гарні переговори, детальні. Разом з тим ми змогли обговорити і загальний контекст відносин. Ми обговорили те, що стосується українського миру на Сході. Так само того, що відбувається в Придністров’ї — яким чином це питання, яке значно більше по часу і яке більш трагічне — можемо вирішити, і які шляхи. Поради молдовських друзів в цьому контексті дуже цікаві. Крім того, ми обговорили можливість перезапустити діяльність наших робочих органів, включаючи міжурядову комісію, в зв’язку зі змінами в уряді України. Нам треба уважно подивитись на певне падіння товарообігу — тут є робота для наших міністерств енергетики, транспорту. Є безліч проектів. Вони стосуються і транзиту, і використання певних ресурсів, енергетичних потреб обох країн, тощо”, — сказав міністр.

З його слів, серйозну частину зустрічі було присвячено обговоренню європейської перспективи для обох країн, взаємодія в рамках об’єднань, які для України і Молдови цікаві.

“Більш практичні питання будуть передані нашим колегам: наприклад, такі питання, як узгодження вільного безкоштовного роумінгу для громадян України і Молдови з виходом на таку саму ідею в ЄС. Ці питання ми будемо обговорювати з нашими колегами- міністрами і українського, і молдовського урядів. Ми сподіваємось, комісія збереться найближчим часом. Також ми обговорили можливість обміну візитами і взаємодії на міжнародній арені”, — додав Пристайко.

Як повідомляв УНН, Молдова та Україна обговорили можливість для громадян подорожувати між державами за ID-картками.