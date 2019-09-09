Молдова та Україна обговорили можливість для громадян подорожувати між державами за ID-картками
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Молдова бажає, аби громадяни Республіки, так само як і України, могли подорожувати між державами, використовуючи лише ID-картки, без потреби використання закордонних паспортів. Про це сказав міністр закордонних справ і європейських питань Республіки Молдова Ніку Попеску на спільному брифінгу з українським колегою Вадимом Пристайком у Києві, передає кореспондент УНН.
"Ми хочемо побороти проблему контрабанди на кордоні між Україною та Молдовою, включно з територією Придністров’я. Ми хочемо створити більше пунктів пропуску на кордоні для того, щоб наші громадяни могли швидше та легше перетинати кордон між нашими країнами. Ми хочемо, щоб наші громадяни могли подорожувати, використовуючи лише ID-картки, без потреби використання закордонних паспортів", - сказав міністр.
"Ми плануємо і надалі продовжувати дії щодо збереження екології річки Дністер, а також дивимось на можливості відкрити цю річку для судноплавства", - додав він.
Нагадаємо, на кордоні України та Республіки Молдова на ділянці кордону відкрився ще один спільний пункт перетину.