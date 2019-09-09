Молдова и Украина обсудили возможность для граждан путешествовать между государствами по ID-картам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Молдова хочет, чтобы граждане Республики, так же как и Украины, могли путешествовать между государствами, используя только ID-карты, без необходимости использования заграничных паспортов. Об этом сказал министр иностранных дел и европейских вопросов Республики Молдова Нику Попеску на совместном брифинге с украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Мы хотим побороть проблему контрабанды на границе между Украиной и Молдовой, включая территорию Приднестровья. Мы хотим создать больше пунктов пропуска на границе для того, чтобы наши граждане могли быстрее и легче пересекать границу между нашими странами. Мы хотим, чтобы наши граждане могли путешествовать, используя только ID-карты, без необходимости использования загранпаспортов", - сказал министр.
"Мы планируем и в дальнейшем продолжать действия по сохранению экологии реки Днестр, а также смотрим на возможности открыть эту реку для судоходства", - добавил он.
Напомним, на границе Украины и Республики Молдова на участке границы открылся еще один общий пункт пересечения.