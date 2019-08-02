На україно-молдовському кордоні відкрився ще один спільний пункт перетину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На кордоні України та Республіки Молдова на ділянці кордону відкрився ще один спільний пункт перетину. На КПП Отач-Могилів-Подільський вводиться спільний контроль, передає УНН з посиланням на Moldpres.
Контроль при перетинанні кордону на ділянці Отач-Могилів-Подільський буде здійснюватися спільно молдавською та українською стороною. Контроль за пересуванням людей і товарів буде проводитися в режимі "єдиного вікна".
Відповідно до Міжурядової угоди між Республікою Молдова і Україною, підписаної 6 жовтня 2017 року, планується ввести спільний контроль на всіх пунктах пропуску на східному кордоні.
В даний час прикордонний контроль в режимі "єдиного вікна" працює на шести митних постах, а саме: "Крива-Мамалига", "Ларга-Кельмень", "Бричани-Россохани", "Джурджулешти-Рені", "Первомайськ-Кучурган" і "Паланка-Майякі-Удобне".
Нагадаємо, у ДФС попередили про тимчасове часткове закриття пункту пропуску на кордоні з Словаччиною.