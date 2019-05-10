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Международный трибунал по морскому праву взял перерыв на слушаньях по украинскому делу

Международный трибунал по морскому праву взял перерыв на слушаньях по украинскому делу

Киев  •  УНН

 • 9116 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. На слушаниях международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков в Гамбурге объявлен перерыв. Об этом заявил председатель‎ трибунала ‎Пак Чжин Хён, передает корреспондент УНН.

"Сейчас 11:10. На этом этапе трибунал уйдет на перерыв на 30 минут. Мы продолжим слушанья в 11:40 (12:40 по киевскому времени - ред.)", - сказал председатель.

На слушаньях уже выступили юрист Джонатан Гимблет и профессор Фред Соунс, а также заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Предстоит выступление юриста Марни Чика и профессора Жан-Марка Тювенина.

Как сообщал УНН, сегодня в немецком городе Гамбург проходят слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков.

Ожидается, что суд примет решение о моряков до конца мая.

Также Зеркаль заявляла, что незаконное содержание под стражей России украинских военных кораблей и членов их экипажей и их подпадание под юрисдикцию России не могут продолжаться без нанесения дальнейшего серьезного ущерба правам Украине.

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