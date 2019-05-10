Міжнародний трибунал з морського права взяв перерву у слуханнях в українській справі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі оголошено перерву. Про це заявив голова трибуналу Пак Чжин Хьон, передає кореспондент УНН.
"Зараз 11:10. На цьому етапі трибунал піде на перерву на 30 хвилин. Ми продовжимо слухання о 11:40 (12:40 за київським часом - ред.)", - сказав голова.
На слуханнях уже виступили юрист Джонатан Гімблет і професор Фред Соунс, а також заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.
Має бути виступ юриста Марни Чіка і професора Жан-Марка Тювеніна.
Як повідомляв УНН, сьогодні в німецькому місті Гамбург проходять слухання Міжнародного трибуналу з морського права в справі українських моряків.
Очікується, що суд прийме рішення про моряків до кінця травня.
Також Зеркаль заявляла, що незаконне утримання під вартою Росії українських військових кораблів і членів їх екіпажів і їх підпадання під юрисдикцію Росії не можуть тривати без нанесення подальшого серйозного збитку правам Україні.