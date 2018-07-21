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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37339 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101616 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123677 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131251 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168743 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153226 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141006 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Международный кубок чемпионов: "Бавария" в дебютной встрече обыграла "ПСЖ"

Международный кубок чемпионов: "Бавария" в дебютной встрече обыграла "ПСЖ"

Киев  •  УНН

 • 10463 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В австрийском городке Клагенфурт состоялся второй поединок в рамках подготовительного турнира к новому сезону Международного кубка чемпионов в котором сошлись чемпионы своих стран немецкая “Бавария” и французский “ПСЖ”, передает корреспондент УНН.

На 31 минуте парижане обокрали футболиста мюнхенцев в середине поля и организовали голевой контрвыпад. 18-летний сын нынешнего президента Либерии Джорджа Веа — Тимоти, поставил корпус защитнику в чужой штрафной и нанес точный удар — 1:0. До перерыва полузащитник Нкунку имел опасный момент. Удар в штрафной немцев прошел над перекладиной.

На старте второй половины защита “Баварии” дала нанести свободный выстрел Нкунку, но игрок парижского клуба снова был неточным. На 60 минуте Хави Мартинес довел преимущество мюнхенцев после перерыва. Испанец головой реализовал подачу с углового — 1:1.

Активность действующего чемпиона Германии переросла еще в два забитых гола. Сначала Ренату Санчес забил со штрафного (ошибки допустил голкипер Реми Дешамп), а затем отличился Зикзи после прострела Гнабри — 3:1.

Заметим, что среди звездных игроков “Баварии” принимали участие Рибери и Роббен, в “ПСЖ” — новичок клуба Джанлуиджи Буффон.

Украинские Национальные Новости

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