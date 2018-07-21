Международный кубок чемпионов: "Бавария" в дебютной встрече обыграла "ПСЖ"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В австрийском городке Клагенфурт состоялся второй поединок в рамках подготовительного турнира к новому сезону Международного кубка чемпионов в котором сошлись чемпионы своих стран немецкая “Бавария” и французский “ПСЖ”, передает корреспондент УНН.
На 31 минуте парижане обокрали футболиста мюнхенцев в середине поля и организовали голевой контрвыпад. 18-летний сын нынешнего президента Либерии Джорджа Веа — Тимоти, поставил корпус защитнику в чужой штрафной и нанес точный удар — 1:0. До перерыва полузащитник Нкунку имел опасный момент. Удар в штрафной немцев прошел над перекладиной.
На старте второй половины защита “Баварии” дала нанести свободный выстрел Нкунку, но игрок парижского клуба снова был неточным. На 60 минуте Хави Мартинес довел преимущество мюнхенцев после перерыва. Испанец головой реализовал подачу с углового — 1:1.
Активность действующего чемпиона Германии переросла еще в два забитых гола. Сначала Ренату Санчес забил со штрафного (ошибки допустил голкипер Реми Дешамп), а затем отличился Зикзи после прострела Гнабри — 3:1.
Заметим, что среди звездных игроков “Баварии” принимали участие Рибери и Роббен, в “ПСЖ” — новичок клуба Джанлуиджи Буффон.