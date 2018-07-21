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Міжнародний кубок чемпіонів: "Баварія" у дебютній зустрічі обіграла "ПСЖ"

Київ • УНН

 • 10464 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. В австрійському містечку Клагенфурт відбувся другий поєдинок в рамках підготовчого турніру до нового сезону Міжнародного кубку чемпіонів в якому зійшлися чемпіони своїх країн німецька “Баварія” і французький “ПСЖ”, передає кореспондент УНН.

На 31 хвилині парижани обікрали футболіста мюнхенців в середині поля і організували гольовий контрвипад. 18-річний син нинішнього президента Ліберії Джорджа Веа — Тімоті, поставив корпус захиснику в чужій карній зоні та завдав точного удару — 1:0. До перерви півзахисник Нкунку мав небезпечний момент. Його удар в штрафній німців пройшов над поперечиною.

На старті другої половини захист “Баварії” дав завдати вільного пострілу Нкунку, але гравець паризького клубу знову був неточним. На 60 хвилині Хаві Мартінес довів перевагу мюнхенців по перерві. Іспанець головою реалізував подачу з кутового — 1:1.

Активність чинного чемпіона Німеччини переросла ще в два забиті голи. Спочатку Ренату Санчес забив зі штрафного (помилки припустився голкіпер Ремі Дешамп), а згодом відзначився Зікзі після прострілу Гнабрі — 3:1.

Зауважимо, що серед зіркових гравців “Баварії” приймали участь Рібері та Роббен, у “ПСЖ” — новачок клубу Джанлуїджі Буффон.

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