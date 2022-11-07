Международные резервы Украины в октябре увеличились на 5,5%

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"Международные резервы Украины на 1 ноября составляли 25,2 млрд долл. (по предварительным данным).

В октябре они увеличились на 5,5% благодаря устойчивым поступлениям от международных партнеров и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком", - говорится в сообщении.

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В частности, по данным НБУ, за месяц Украина получила 4,2 млрд дол. (в эквиваленте).

Из них около 2 млрд дол. – от Европейского союза, 1,3 млрд дол. – от Международного валютного фонда, 0,5 млрд. дол. – от Всемирного банка и 0,4 млрд дол. – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте, добавили в Нацбанке.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,2 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.