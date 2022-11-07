Міжнародні резерви України у жовтні збільшилися на 5,5%

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"Міжнародні резерви України на 1 листопада становили 25,2 млрд дол. (за попередніми даними).

У жовтні вони збільшилися на 5,5% завдяки стійким надходженням від міжнародних партнерів та зменшенню чистого продажу валюти Національним банком", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, за даними НБУ, упродовж місяця Україна отримала 4,2 млрд дол. (в еквіваленті).

З них близько 2 млрд дол. – від Європейського союзу, 1,3 млрд дол. – від Міжнародного валютного фонду, 0,5 млрд дол. – від Світового банку й 0,4 млрд дол. – від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті, додали у Нацбанку.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,2 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.