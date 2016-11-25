Межбанк закрылся на уровне 25,68/25,72 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,63/25,65. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,68/25,72.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3971/0,3988. К закрытию торгов - 0,3975/0,3983. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 64,5550 (+0,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0540/1,0610.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,1270/27,2405. К закрытию торгов цены на евро составляли - 27,1975/27,2480.