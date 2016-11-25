Міжбанк закрився на рівні 25,68/25,72 грн за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 25,63/25,65. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 25,68/25,72.

Рубльовий ринок відкрився котируванням 0,3971/0,3988. До закриття торгів — 0,3975/0,3983. В Росії курс долар-російський рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 64,5550 (+0,0400).

На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0540/1,0610.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 27,1270/27,2405. До закриття торгів ціни на євро становили — 27,1975/27,2480.