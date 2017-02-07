Межбанк открылся на уровне 27.05/27.15 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 27.05/27.15 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Цены на российскую валюту составили 0.4561/0.4581, котировки по евро-гривне установились на уровне 28.8786/28.9935.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1.0688/1.0690.
Как сообщал УНН, 7 февраля цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27.5000/27.6000 (снизился на -0.18%);
евро-гривна - 29.3000/29.6000 (снизился на -0.17%);
рубль-гривна - 0.4580/0.4665 (снизился на -1.02%).