Міжбанк відкрився на рівні 27,05/27,15 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 27,05/27,15 грн за долар, передає УНН із посиланням на IBC.ua.
Ціни на російську валюту становили 0.4561/0.4581, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 28.8786/28.9935.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1.0688/1.0690.
Як повідомляв УНН, 7 лютого ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.5000/27.6000 (знизився на −0.18%);
євро-гривня — 29.3000/29.6000 (знизився на −0.17%);
рубль-гривня — 0.4580/0.4665 (знизився на −1.02%).