Митрополита УПЦ МП Павла оставили под круглосуточным домашним арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил экс-наместника Киево-Печерской Лавры митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебедя) под круглосуточным домашним арестом, сообщили журналистам прокурор Киевской областной прокуратуры Евгений Завистовский после заседания суда, пишет УНН.
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«Избранная мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста остается в силе», - сказал Завистовский.
Суд, по его словам, "постановил новое решение, которым... домашний круглосуточный арест применен". По его словам, электронный браслет – сохраняется.
Дополнение
Адвокат экс-наместника Киево-Печерской Лавры, митрополита УПЦ (МП) Павла подал апелляционную жалобу на решение суда о применении в отношении Павла круглосуточного домашнего ареста.
Суд назначил митрополиту УПЦ МП Павлу меру пресечения - круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу.
Ему инкриминировали 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).