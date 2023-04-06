Адвокат оскаржив обраний митрополиту УПЦ МП Павлу запобіжний захід

Цитата

«Судове рішення вважаємо незаконним та необґрунтованим, у зв’язку з чим стороною захисту до Київського апеляційного суду подано апеляційну скаргу з метою реалізації права на судовий захист», - заявив адвокат Микита Чекман.

Доповнення

Суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслета.

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).