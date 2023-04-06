Адвокат оскаржив обраний митрополиту УПЦ МП Павлу запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Адвокат екснамісника Києво-Печерської Лаври, митрополита УПЦ (МП) Павла подав апеляційну скаргу на рішення суду про застосування до Павла цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу монастиря УПЦ МП «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра».
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«Судове рішення вважаємо незаконним та необґрунтованим, у зв’язку з чим стороною захисту до Київського апеляційного суду подано апеляційну скаргу з метою реалізації права на судовий захист», - заявив адвокат Микита Чекман.
Доповнення
Суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслета.
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.
Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).