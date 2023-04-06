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Адвокат обжаловал избранную митрополиту УПЦ МП Павлу меру пресечения

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Адвокат экс-наместника Киево-Печерской Лавры, митрополита УПЦ (МП) Павла подал апелляционную жалобу на решение суда о применении к Павлу круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу монастыря УПЦ МП «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра».

Цитата

«Судебное решение считаем незаконным и необоснованным, в связи с чем стороной защиты в Киевский апелляционный суд подана апелляционная жалоба с целью реализации права на судебную защиту», - заявил адвокат Никита Чекман.

Дополнение

Суд назначил митрополиту УПЦ МП Павлу меру пресечения - круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Ему инкриминировали 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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