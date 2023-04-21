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Митрополита УПЦ МП Павла залишили під цілодобовим домашнім арештом

Митрополита УПЦ МП Павла залишили під цілодобовим домашнім арештом

Київ • УНН

 • 445519 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Київський апеляційний суд залишив екснамісника Києво-Печерської Лаври митрополита УПЦ (МП) Павла (Петра Лебідя) під цілодобовим домашнім арештом, повідомив журналістам прокурор Київської обласної прокуратури Євген Завістовський після засідання суду, пише УНН.

Цитата

«Обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту залишається чинним», - сказав Завістовський.

Суд, з його слів, "постановив нову ухвалу, якою... домашній цілодобовий арешт застосовано". З його слів, електронний браслет - зберігається.

Доповнення

Адвокат екснамісника Києво-Печерської Лаври, митрополита УПЦ (МП) Павла подав апеляційну скаргу на рішення суду про застосування до Павла цілодобового домашнього арешту.

Суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслета.

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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