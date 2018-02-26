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Таможенники в "Борисполе" изъяли у украинца 20 кг серебра в гранулах

Таможенники в "Борисполе" изъяли у украинца 20 кг серебра в гранулах

Киев  •  УНН

 • 10079 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Таможенники в пункте пропуска "Борисполь" изъяли у украинца 20 килограммов серебра в гранулах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.

Украинец, который вернулся авиарейсом из Турции, пытался ввезти на территорию Украины 20 кг серебра. Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал упрощенную систему — “зеленый коридор”, чем автоматически засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации пассажир не предоставил, до момента пересечения “белой линии” к инспекторам таможни по поводу декларирования перемещаемых товаров не обращался.

Партию серебра в гранулах, была в рюкзаке (ручной клади) без признаков сокрытия, были обнаружены во время проведения выборочного таможенного контроля багажа граждан при пересечении человеком “белой линии”, которая обозначает окончание зоны упрощенного таможенного контроля “зеленый коридор”.

Любые ценовые документы на товар и сертификаты качества у пассажира отсутствуют.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Серебро изъяты до вынесения судом решения по делу. Решается вопрос об определении стоимости изъятого товара.

Как сообщал УНН, правоохранители задержали чиновников-взяточников Одесской таможни.

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