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Митники у "Борисполі" вилучили в українця 20 кг срібла в гранулах

Митники у "Борисполі" вилучили в українця 20 кг срібла в гранулах

Київ • УНН

 • 10079 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Митники у пункті пропуску “Бориспіль” вилучили в українця 20 кілограмів срібла в гранулах. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.

Українець, який повернувся авіарейсом з Туреччини, намагався ввезти на територію України 20 кг срібла. Для проходження митного контролю громадянин обрав спрощену систему — “зелений коридор”, чим автоматично засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через митний кордон України.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, до моменту перетину “білої лінії” до інспекторів митниці з приводу декларування переміщуваних товарів не звертався.

Партію срібла в гранулах, що була в рюкзаку (ручній поклажі) без ознак приховування, було виявлено під час проведення вибіркового митного контролю багажу громадян після перетину чоловіком “білої лінії”, яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю “зелений коридор”.

Будь-які цінові документи на товар та сертифікати якості у пасажира відсутні.

Складено протокол про порушення митних правил. Срібло вилучено до винесення судом рішення у справі. Вирішується питання про визначення вартості вилученого товару.

Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали посадовців-хабарників Одеської митниці.

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