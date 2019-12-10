Местные выборы 22 декабря: ЦИК зарегистрировала наблюдателя из Великобритании

"Комиссия зарегистрировала официального наблюдателя от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на первых выборах депутатов Зазимского сельского и Калиновского поселкового советов, Зазимского сельского и Калиновского поселкового голов Броварского района Киевской области 22 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Указано, что уже зарегистрировано трех официальных наблюдателей от иностранного государства и международной организации на первых местных выборах.

Напомним, 22 декабря состоятся выборы в 86 ОТГ.