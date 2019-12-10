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Місцеві вибори 22 грудня: ЦВК зареєструвала спостерігача із Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала офіційного спостерігача від Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на виборах депутатів та селищних голів Зазимської сільської та Калинівської селищної рад. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.

“Комісія зареєструвала офіційного спостерігача від Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії на перших виборах депутатів Зазимської сільської та Калинівської селищної рад, Зазимського сільського та Калинівського селищного голів Броварського району Київської області 22 грудня 2019 року”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що вже зареєстровано трьох офіційних спостерігачів від іноземної держави та міжнародної організації на перших місцевих виборах.

Нагадаємо, 22 грудня відбудуться вибори у 86 ОТГ.

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