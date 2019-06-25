Место голосования перед выборами в Раду изменили более 17 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, изменили уже более 17 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.
Так, по состоянию на 25 июня временно изменили место голосования уже 17 119 человек.
Чаще всего место голосования меняют избиратели из Донецкой области — 4939 человек, на втором месте находится Луганская область −2736 человек. С оккупированного Крыма месте голосования изменили 305 человек.
Наибольшее количество избирателей выбрала для голосования город Киев (3202 человека) и Киевскую область (1604 человека). Местом голосования часто выбирают Харьковскую (1520 человек), Одесскую (1124 человека), Днепропетровске (881 человек) и Львовскую (693 человек) области.
Кроме того, 1475 человек изменили место голосования в пределах Донецкой области и 746 человека — в пределах Луганской.
Напомним, процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.