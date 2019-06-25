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Место голосования перед выборами в Раду изменили более 17 тысяч человек

Киев • УНН

 • 9647 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, изменили уже более 17 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Место голосования перед выборами в Раду изменили более 17 тысяч человек

Так, по состоянию на 25 июня временно изменили место голосования уже 17 119 человек.

Чаще всего место голосования меняют избиратели из Донецкой области — 4939 человек, на втором месте находится Луганская область −2736 человек. С оккупированного Крыма месте голосования изменили 305 человек.

Наибольшее количество избирателей выбрала для голосования город Киев (3202 человека) и Киевскую область (1604 человека). Местом голосования часто выбирают Харьковскую (1520 человек), Одесскую (1124 человека), Днепропетровске (881 человек) и Львовскую (693 человек) области.

Кроме того, 1475 человек изменили место голосования в пределах Донецкой области и 746 человека — в пределах Луганской.

Напомним, процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.

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