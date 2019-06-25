Місце голосування перед виборами у Раду змінили понад 17 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, змінили вже понад 17 тисяч осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Так, станом на 25 червня тимчасово змінили місце голосування вже 17 119 осіб.
Найчастіше місце голосування змінюють виборці з Донецької області — 4939 осіб, на другому місці перебуває Луганська область —2736 осіб. З окупованого Криму місце голосування змінили 305 осіб.
Найбільша кількість виборців обрала для голосування місто Київ ( 3202 особи) та Київську область (1604 особи). Місцем голосування часто обирають Харківську (1520 осіб), Одеську (1124 особи), Дніпропетровську (881 особа) та Львівську (693 осіб) області.
Окрім того, 1475 особи змінили місце голосування у межах Донецької області та 746 особи — у межах Луганської.
Нагадаємо, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня, він триватиме до 15 липня.