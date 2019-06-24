Место голосования перед выборами в Раду изменили около 15 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, изменили уже около 15 000 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.
Так, по состоянию на 24 июня временно изменили место голосования уже 14 966 человек.
Чаще всего место голосования меняют избиратели из Донецкой области - 4391 человек, на втором месте находится Луганская область - 2452 человека. С оккупированного Крыма место голосования изменили 269 человек.
Наибольшее количество избирателей выбрала для голосования город Киев (2886 человек) и Киевскую область (1437 человека). Местом голосования часто выбирают Харьковскую (1327 человек), Одесскую (978 человек), Днепропетровске (784 человек) и Львовскую (676 человек) области.
Кроме того, большое количество избирателей собираются голосовать в Донецкой области - 1267, в Луганской голосовать 676 человек.
Напомним, процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.
Как сообщал УНН, в ЦИК не исключили проблем с явкой на внеочередные выборы в Раду.