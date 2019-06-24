Місце голосування перед виборами у Раду змінили близько 15 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, змінили вже близько 15 тисяч осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Так, станом на 24 червня тимчасово змінили місце голосування вже 14 966 осіб.
Найчастіше місце голосування змінюють виборці з Донецької області – 4391 особа, на другому місці перебуває Луганська область – 2452 особи. З окупованого Криму місце голосування змінили 269 осіб.
Найбільша кількість виборців обрала для голосування місто Київ (2886 осіб) та Київську область (1437 особи). Місцем голосування часто обирають Харківську (1327 осіб), Одеську (978 осіб), Дніпропетровську (784 осіб) та Львівську (676 осіб) області.
Крім того, велика кількість виборців голосуватимуть у Донецькій області – 1267, у Луганській голосуватимуть 676 осіб.
Нагадаємо, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня, він триватиме до 15 липня.
Як повідомляв УНН, у ЦВК не виключили проблем з явкою на позачергові вибори в Раду.