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Города-спутники хотят присоединиться к сточной системе столицы

Киев • УНН

 • 14452 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Окружающие Киев города ведут переговоры с "Киевводоканалом" о присоединении к сточной системе. Об этом сообщила начальник информационного управления Виктория Яковлева в комментарии корреспонденту УНН.

Города-спутники хотят присоединиться к сточной системе столицы

"У нас сейчас идут переговоры со всеми прилегающими к Киеву городами, и это логично, поскольку там нет канализации", - отметила Яковлева.

По ее словам, система отвода сточных вод от многоэтажных домов в отдельных прилегающих к Киеву городах очень слабая, что может приводить к разлитию сточных вод, которые, в свою очередь, могут провоцировать массовые отравления. Кроме того, много новостроек под Киевом до сих пор сбрасывают свои стоки в выгребные ямы.

При этом она добавила, что сейчас в "Киевводоканале" уже есть разработанная программа по достройке и реконструкции водопроводов и коллекторов в Киевской области. В частности в срочной достройке нуждается, по ее словам, Юго-Западный коллектор, который решил бы проблему стоков новостроек в микрорайоне "Чайка".

Напомним, ЗАО "АК "Киевводоканал" начал работу в рамках стратегии постепенного отказа от обеззараживания питьевой воды хлором, заменяя его на диоксид хлора, более безопасный с точки зрения эксплуатации и имеющий длительное обеззараживающее действие.

НКРЄКУ приняла постановление "О внесении изменений в Порядок формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод".

С 1 февраля для киевлян повысился тариф на холодную воду.

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