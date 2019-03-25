Міста-супутники хочуть приєднатися до стічної системи столиці

"У нас зараз ідуть перемовини з усіма прилеглими до Києва містами, і це логічно, оскільки там немає каналізаційної системи", - зазначила Яковлєва.



За її словами, система відведення стічних вод від багатоповерхових будинків в окремих прилеглих до Києва містах дуже слаба, що може призводити до виливів стічних вод, які, в свою чергу, може провокувати масові отруєння. Крім того, багато новобудов під Києвом ще й досі скидають свої стоки у вигрібні ями.



При цьому вона додала, що наразі у "Київводоканалі" вже є розроблена програма по добудові та реконструкції водопроводів і колекторів у Київській області. Зокрема термінової добудови потребує, за її словами, Південно-західний колектор, який вирішив би проблему стоків новобудов у мікрорайоні "Чайка".



Нагадаємо, ПрАТ "АК "Київводоканал" розпочало роботу в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який більш безпечний із точки зору експлуатації та має тривалішу знезаражувальну дію.



НКРЕКП прийняла постанову "Про внесення змін до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення".



З 1 лютого для киян підвищився тариф на холодну воду.